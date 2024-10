Biodiversità delle piccole isole . Il progetto ’Letsgo Giglio’

Naturalisti e ricercatori a confronto all’Isola del Giglio, termina il convegno sul progetto Letsgo Giglio. Esperti, ricercatori e rappresentanti delle istituzioni si sono focalizzati nei giorni scorsi sulla tutela della biodiversità delle piccole isole del Mediterraneo, sulla riduzione dei pericoli associati alle invasioni delle specie aliene, animali e vegetali, e sui risultati conseguiti con le attività svolte nel corso del progetto. L’evento ha avuto inizio con il benvenuto ai partecipanti del sindaco Armando Schiaffino e del vicepresidente del Parco Nazionale Arcipelago Toscano Stefano Feri, che ha evidenziato "la portata strategica del progetto, ringraziamo tutti gli intervenuti e tutti i soggetti che in questi lunghi anni hanno consentito non solo lo svolgimento, ma anche la riuscita". Giampiero Sammuri, Presidente del Parco, ha delineato "il contesto internazionale e l’importanza di agire con fermezza per contrastare la minaccia delle specie introdotte a vantaggio della conservazione della natura, evidenziando anche le criticità sorte durante la realizzazione delle attività del progetto al Giglio". Tra queste anche la tanto discussa eradicazione dei mufloni dal Giglio, oltre alle iniziative per rimuovere alcune specie aliene animali e vegetali dal territorio. I ricercatori e tecnici hanno evidenziato i risultati. "Oltre 3 ettari di costa dove, rimosso il fico degli Ottentotti, sono comparse nuovamente le piante native – hanno detto –. La lecceta, più di 200 ettari, non più oggetto di negativa brucata da parte dei mufloni; quasi 5 ettari di pineta, diradata con tagli mirati, che ha già iniziato il processo di ricolonizzazione da parte delle piante del sottobosco. Per deporre le sue uova, infine, il discoglosso potrà contare su 6 nuovi siti senza più temere la testuggine palustre americana, rimossa dall’isola".