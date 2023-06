Biker cade e si ferisce, individuato grazie alla tecnologia

Scarlino (Grosseto), 6 giugno 2023 – Paura ieri, 5 giugno, quando i tecnici del Cnsas Toscana attivati nel tardo pomeriggio dal 118 Siena Grosseto per un biker infortunato nel comune di Scarlino (Grosseto). L'uomo, di origine tedesca, stava facendo un percorso con la Mountain Bike quando è caduto procurandosi un trauma a un arto inferiore. Sul posto è intervenuto subito l'Elisoccorso Pegaso2 da Grosseto che non è però riuscito ad individuare l'infortunato a causa della vegetazione ed ha quindi calato il Tecnico d'Elisoccorso per una ricerca a terra.

Nel frattempo è arrivata anche la squadra a terra di Tecnici del Soccorso Alpino della Stazione Monte Amiata in supporto. Il biker è stato individuato tramite il sistema Sms Locator che permette tramite un messaggio sullo smartphone di avere le coordinate precise del telefono. Una volta raggiunto il paziente è stato stabilizzato e messo in barella per poi essere trasportato fino al punto dove attendeva l'ambulanza. L'intervento si è concluso intorno alle 23.30