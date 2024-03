Bici elettriche. Nuovi punti per la ricarica

Attivate nuove colonnine elettriche per la ricarica di veicoli ed e-bike a Castiglione della Pescaia. Si tratta di quella posta sulla Strada provinciale del Padule (parcheggio piazzale del Comune) e quella di piazza Gramsci.

Il Comune di Castiglione in accordo con Acea Innovation ha installato in punti strategici del paese e delle frazioni 14 stazioni di ricarica, privilegiando i criteri di sostenibilità ambientale come servizio importante per lo sviluppo turistico. Sono già attive le colonnine di via delle Formiche e Via Cerboli nel capoluogo, quella di piazza Indipendenza a Buriano e quella di piazza del Popolo a Tirli. La Stazione di piazza Gramsci è la prima di tipologia "Fast", ossia con tempi di ricarica inferiori a un’ora, attivata sul territorio comunale.