Bernardo va in pensione Era il cane dei malati

Dopo 8 anni di onorata carriera, Bernardo va in pensione. Bernardo però non è un signore che ha raggiunto i limiti dell’età pensionabile, ma uno degli angeli a quattro zampe dell’associazione Dog4Life che dal 2015 ha allietato con la sua presenza e la sua spiccata simpatia le giornate dei pazienti delle Cure palliative e Hospice del Misericordia, diretti dalla dottoressa Pecci. L’ormai popolare Golden retriever ha fatto visita al reparto per l’ultima volta, visto che, anche se in buona salute, dopo una certa età, 13 anni per esattezza, è giusto che "si ritiri" a vita privata. Tra le risate e qualche lacrima, operatori e pazienti hanno salutato Bernardo ringraziandolo per l’allegria e i momenti di spensieratezza che ha regalato a tutti coloro che lo hanno conosciuto. Bernardo passa il testimone ai suoi "collaboratori", ovvero agli altri cani dell’associazione che hanno fatto un pezzo di strada con lui incontrando tanti pazienti, tra questi Mora, un Border collie, Blu, un Labrador retriever, Love e Paddy anche loro Golden retriever.