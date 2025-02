Belvedere, arriva il Montelupo. Atletico Maremma con Lebowski

CALCIO

La ventiduesima giornata di Promozione può essere fondamentale per i destini delle formazioni maremmane. Infatti, la capolista Belvedere, prima con 53 punti, oggi ospita il Montelupo, quinta forza del torneo che, seppur staccata di 21 punti, è sempre una formazione insidioda e pericolosa. Belvedere che avrà diverse defezioni per squalifica. Oltre al portiere Ginanneschi, fermo già dal turno scorso, per l’incontro di oggi mancheranno anche Del Conte (out per quattro turni) e Veronesi. Mister Giallini dovrà quindi ridisegnare la propria formazione per evitare un altro passo falso dopo la caduta a San Miniato del turno scorso. Dietro altro big match, con l’Atletico Maremma in seconda posizione che se la vedrà in casa contro il Centro Storico Lebowski, quarto, per un match decisivo ai fini dei playoff.

Sfida salvezza tra Ginestra Fiorentina ed Invictasauro, separate da due punti nei bassifondi. Grossetani che non potranno contare sull’entusiasmo di mister Pedone in panchina, in quanto il tecnico è stato squalificato per due domeniche; mentre il Massa Valpiana va a prendersi tre punti sul campo dell’Armando Picchi. Massetani che vogliono continuare a tenersi stretto il terzo posto in classifica. Il programma: Armando Picchi-Massa Valpiana, Atletico Maremma-Centro Storico Lebowski, Belvedere-Montelupo, Ginestra Fiorentina-Invictasauro.