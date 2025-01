Befane e feste. Calze e giochi in Maremma

Oggi alle 20 Marina di Grosseto si rinnova la tradizione della "Befana in Piazza". L’evento si terrà in piazza dell’Unità d’Italia (davanti alle Poste). Verrà accesa una grande pira in legno e la Befana distribuirà caramelle e dolciumi ai bambini. Ai grandi saranno offerti vin brulè, birra e panini con salsiccia alla brace. Musica di Matte Dj e spettacolo del cabarettista Massimo Antichi. L’evento è organizzato dalla Proloco di Marina di Grosseto e Principina a mare con la collaborazione del Comitato Marina di Grosseto e di tanti operatori economici o semplici residenti nelle frazioni di Marina e Principina e la coorganizzazione del Comune di Grosseto, assessorato al Turismo.

A Grosseto, invece, grande attesa per la tradizionale Befana del Comitato per la Vita in piazza Dante. Oggi alle 10 apertura stand per la consegna, ad offerta, delle calze e dello zucchero filato fino a fine dell’evento, alle 15 poi arriva la Befana che, grazie all’aiuto dei Vigili del fuoco, "volerà" dal Palazzo della Provincia fino in piazza dove distribuirà i dolci ai bambini. Alle 16 il Presepe Vivente della parrocchia di Roselle accompagnato dal Corteo dei tamburini di Paganico, partirà da piazza Nannini e arriverà in piazza Duomo. La Befana, invece, alle 17.30 si trasferirà nei vari reparti dell’ospedale a Misericordia di Grosseto per portare dolciumi ed un attimo di allegria ai degenti.

Molta attesa anche a Castiglione per la Befana di "Insieme in Rosa". Alle 14 le befane si ritroveranno sul lungomare, al piazzale Maristella, da dove partiranno per andare a prendere la calza demografica più lunga d’Italia realizzata dall’associazione Corte dei Miracoli. Alle 14.45 la Banda Città di Grosseto comincerà a suonare, le befane alzeranno la calza e la porteranno in corteo fino al piazzale Maristella dove è previsto un ristoro con cioccolata calda e dolcetti natalizi per tutti i partecipanti. Alle 15,40 cominceranno gli spettacoli a cura del gruppo delle Befane Ballerine. Alle 16.30 via alla tombola in piazza Orsini con ricchi premi per i vincitori.

A causa delle avverse condizioni meteo (nebbia e vento) è stata invece rinviata la fiaccolata dell’Epifania sulla neve prevista sulla vetta Amiata prevista per oggi.