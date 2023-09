Battibecco social. Gassman critica il sindaco. E lui gli risponde

Ancora una volta il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, diventa protagonista dei social. Questa volta però è stato chiamato in causa niente meno che dall’attore Alessandro Gassman e il botta e risposta tra i due è stato sulle strade maremmane. Martedì, con un post sui social, l’attore ha scritto: "Ho seguito questa estate i divertentissimi video su TikTok del sindaco di Grosseto. Davvero simpaticissimo e giovanile. Ora che l’estate è finita continuerà oppure si occuperà della riparazione delle strade della sua provincia che sono in maggioranza semidistrutte?".

Il testo è stato accompagnato da un fermo immagine del sindaco di Grosseto intento a ballare. La risposta del primo cittadino non si è fatta attendere. Vivarelli Colonna su Facebook ha scritto: "Alessandro Gassman, dai retta: continua a fare l’attore, che ti riesce bene! Sicuramente meglio che parlare di politica! Il noto attore, che frequenta le nostre belle zone, mi consiglia di rifare le strade provinciali, prima di dedicarmi ai balletti. Peccato che il presidente della Provincia sia un sindaco del Pd". Il presidente della provincia attualmente è Francesco Limatola, mentre Vivarelli Colonna ha ricoperto l’incarico dal 2017 al 2021.

Poi Vivarelli Colonna conclude il post: "Quando ti ho chiesto aiuto per Grosseto Capitale della Cultura, ti sei mostrato molto disponibile, salvo poi sparire nel nulla, avresti potuto fare qualcosa anche tu per il territorio che ami". Vivarelli Colonna dà anche un’altra risposta, con un video sempre sui social, in cui in definitiva afferma che ognuno deve fare il proprio mestiere.

"Gassman sei un grande attore – dice il sindaco di Grosseto nel video – sei bello, sei alto. Hai anche un volto espressivo. Sei bravo a recitare. Quindi continua a recitare, continua a far l’attore, non ti addentrare nei brutti meandri sporchi della politica perché rischi di infangarti, rischi di dire delle cose inesatte, strampalate. Non sono il presidente della Provincia. Lo sono stato per cinque anni".

Poi ricorda: "Quando lo sono stato ho stanziato più finanziamenti di tutti quelli che mi avevano preceduto messi insieme". Poi continua: "Se decidi di addentrarti nei meandri sporchi della politica, studia le basi elementari dell’amministrazione. Io non sono un ballerino, mi sono messo in gioco; non ho mai avuto il tempo di andare a una scuola di ballo. Ho sempre lavorato, fin da bambino mi sono sempre dato da fare, per me stesso, per la città e per la Provincia quando sono stato presidente". Infine conclude: "Voglio darti un consiglio per evitare brutte figure: se vuoi parlare di politica studia. Ma dai retta continua a fare l’attore che ti riesce sicuramente meglio".

Nicola Ciuffoletti