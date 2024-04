Bartolozzi deluso: "Esco dal gruppo della maggioranza"

Colpo di scena in Consiglio comunale: Andrea Bartolozzi Bernardini (nella foto), esce dal gruppo di maggioranza e passa all’opposizione, al fianco dei consiglieri della lista "Noi per Gavorrano". E’ lo stesso Bartolozzi a spiegare i motivi della decisione.

"Se dovessi raccontare tutto questo con una sola parola, senza alcuna esitazione direi delusione – dice il consigliere –. È certamente questo il sentimento che prevale nel mio stato d’animo dopo circa 6 mesi di permanenza nel Consiglio comunale, ai quali va sommata l’esperienza già maturata nei mesi precedenti all’interno del gruppo Gavorrano Progressisti Uniti. Alla luce di questa evidente ed innegabile delusione, mi trovo costretto a lasciare il gruppo consiliare di maggioranza, sul quale ho vanamente investito e creduto a lungo. Pur essendomi da subito messo a disposizione del gruppo, addirittura ritirando circa un anno fa la mia personale candidatura a sindaco, ho nel tempo acquisito la consapevolezza di essere stato ritenuto solo ed esclusivamente un mezzo utile per perseguire gli interessi di chi oggi governa questo Comune. Usato, e nulla più". Il consigliere, ora di opposizione, analizza spiega inoltre che a far maturare "questa delicata scelta – continua – è stato un aspetto politico", ovvero la convinzione che "nella sinistra gavorranese – sostiene – non vi è premeditatamente spazio per le nuove leve. Come molti raccontano, ma come troppi fanno finta di non sapere, in modo subdolo si fanno sempre presenti ingombranti figure del passato che si assumono ancora oggi l’onere di influenzare, od anche furbescamente imporre, le linee politiche e programmatiche da perseguire nel territorio".

Roberto Pieralli