Barriere architettoniche da abbattere

Iniziati i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche e di manutenzione straordinaria in via dei Mille. L’opera, per un importo complessivo di 109mila euro, prevede il rifacimento dell’asfalto dei marciapiedi nel tratto tra via Fratelli Bandiera e via Caracciolo, garantendo una superficie più uniforme e agevole per pedoni, carrozzine e passeggini. Inoltre, verrà rinnovato il manto stradale nel tratto di via dei Mille compreso tra le vie Fratelli Bandiera e Manara.

"Proseguiamo il nostro impegno per una città più accessibile e sicura – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Ginanneschi –. La riqualificazione dei marciapiedi e della sede stradale di via dei Mille rappresenta un passo concreto per migliorare la mobilità urbana".