Barriere architettoniche. Arrivano i contributi

L’Unione di Comuni montana Colline Metallifere gestisce in maniera associata i procedimenti di concessione dei contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche nelle abitazioni con disabili. Si tratta di fondi regionali destinati a cittadini con menomazioni o limitazioni permanenti, di carattere motorio o sensoriale, o a condomini dove questi soggetti risiedono. Il contributo è finalizzato alla realizzazione di opere dirette al superamento ed all’eliminazione di barriere architettoniche. Possono presentare domanda le persone disabili con menomazioni o limitazioni fisiche, sensoriali o cognitive, coloro che esercitano la tutela, la potestà ovvero l’amministrazione di sostegno dei disabili e quelli che hanno sostenuto le spese di realizzazione degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Gli interventi ammessi in tutte le civili abitazioni, incluse le pertinenze e in tutte le parti condominiali sono opere finalizzate all’eliminazione delle barriere. Domande entro il 31 dicembre.