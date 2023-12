Barca si disancora per la libecciata

Raffiche di ponente fino a 50 nodi. A Talamone una barca a vela di circa 12 metri battente bandiera polacca, ancorata in rada ma senza nessuno a bordo in quel momento, ha mollato gli ormeggi ed è andata ad incastrarsi in un fondale di circa 50 centimetri a un centinaio di metri dalla spiaggia del Camping Talamone. Con molta probabilità, la forza del vento e le onde che la facevano beccheggiare vistosamente, hanno fatto sì che l’ancora mollasse la presa dal fondale fangoso per arare poi sulle praterie di posidonia che caratterizzano la baia del porto garibaldino.