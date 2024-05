"Bando al Bullo". Tavola rotonda voluta dalla Cisl

Si terrà domani, all’aula magna del Polo universitario, dalle 9 alle 13, la tavola rotonda "Bando al bullo: il coraggio è la voce dei giovani" aperta a tutti che tratterà tematiche come la violenza di genere e il bullismo. L’evento, che è in programma nell’aula magna della Fondazione polo universitario grossetano, è organizzato da Cisl Grosseto in collaborazione con il Centro studi formazione Cisl e il Dispi, Dipartimento di scienze politiche e internazionali di Siena e la Fondazione polo universitario grossetano. "Con questa tavola rotonda – spiega Katiuscia Biliotti, segretaria generale Ust Cisl Grosseto – abbiamo l’ambizione di prova a smontare i pregiudizi e i luoghi comuni sul bullismo e sulla violenza di genere, perché troppo spesso assistiamo a barriere d’incomprensione che dividono gli adulti dai ragazzi. Questo anche per relazioni familiari sempre più complicate che spingono i giovani verso la solitudine; dobbiamo, invece, aiutarli ad esprimersi per fare parte di un cambiamento che è già in atto e del quale dovranno in futuro farne sempre più parte". La mattinata si aprirà alle 8.30 con l’accoglienza dei partecipanti, mentre alle 9 inizieranno i lavori che prenderanno il via con il primo intervento, di Katiuscia Biliotti segretaria generale della Ust Cisl Grosseto, che introdurrà le tematiche principali della mattinata e i vari soggetti partecipanti. Alle 9.40 sarà la volta di Alessandra Viviani, professoressa Dipartimento di scienze politiche e internazionali Unisi, passando poi ai saluti degli ospiti. Alle 10.30 prenderà il via la tavola rotonda, con il confronto e la presentazione degli elaborati fatti dagli studenti delle scuole medie e superiori con i peer educator; a moderare saranno Ettore Innocenti e Franco Ferrari, formatori del Centro studi ricerca e formazione Cisl.