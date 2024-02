Bandiere arancioni. Le conferme

Tornano le Bandiere Arancioni del Touring Club Italiano anche per i paesi maremmani. Per il triennio 2024-2026 l’hanno ottenuta i borghi di Sorano, Pitigliano, Santa Fiora, Manciano e Massa Marittima. Le bandiere arancioni sono state assegnate alla Bit di Milano, la Borsa internazionale del turismo dal Tci alla presenza del ministro del Turismo, Daniela Santanchè. Le Bandiere Arancioni rappresentano una certificazione di qualità turistico-ambientale conferita dal Tci ai piccoli comuni dell’entroterra che hanno fino a 15mila abitanti. Le attuali 281 Bandiere rappresentano l’otto per cento delle oltre tremila 500 richieste analizzate dal Touring Club Italiano negli ultimi 25 anni. Molto soddisfatti i sindaci dei Comuni grossetani che hanno rinnovato questa importante certificazione. Un riconoscimento che stimola a fare sempre meglio.