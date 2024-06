Bandiere a mezz’asta e lutto cittadino

Quando si celebreranno i funerali di Leonardo Di Marte (nella foto) e Mattia Cappellani, verosimilmente nelle due frazioni di Pancole e Pomonte, il Comune di Scansano proclamerà il lutto cittadino. Lo ha annunciato la sindaca, Maria Bice Ginesi, che in questi giorni ha cercato di stare vicino alle due comunità che in un maledetto incidente stradale hanno perso due vite.

Il nulloasta alla sepoltura è arrivato intorno alle 20 di ieri e adesos sarà quindi possibile fissare la data dei funerali.

Intanto le bandiere del Comune di Scansano sono a mezz’asta in segno di lutto.

"A seguito del tragico evento occorso la mattina di domenica nel quale due nostri concittadini hanno perso la vita in un incidente stradale – si legge nel sito del paese del Morellino – si comunica che è volontà di questa Amministrazione, in segno di rispetto e partecipazione al profondo dolore delle famiglie e degli amici, istituire il lutto cittadino in concomitanza con le cerimonie funebri, non appena saranno individuate le date. Si coglie l’occasione per chiedere alla cittadinanza, alle istituzioni ed ai titolari di attività produttive di manifestare il proprio cordoglio partecipando, nelle forme che riterranno più opportune, al lutto cittadino".