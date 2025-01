Banda musicale "Enea Brizzi": "Abbiamo bisogno di persone"

La Banda musicale di Isola del Giglio cerca nuovi musicisti, per un patrimonio culturale da proteggere e far crescere.

La Banda musicale isolana "Enea Brizzi" non è solo un gruppo di strumenti e musicanti, è l’anima culturale della comunità, il simbolo delle tradizioni più care che si possono trovare sull’isola.

Così negli ultimi anni, grazie al progetto "Entra in Banda", realizzato con il supporto della scuola e dell’Amministrazione comunale, tanti giovani hanno imparato a suonare, guidati dai maestri della banda che, con dedizione, ogni settimana si recano sull’isola.

"I risultati, come si è potuto vedere durante il Concerto di Natale, sono straordinari – spiegano i rappresentanti della Banda –. Ma per mantenere viva questa tradizione abbiamo bisogno non solo dei ragazzi, ma anche degli adulti. La nostra sfida è unica: molti giovani, terminata la scuola media, lasciano l’isola, e la Banda spesso si trova a mancare di strumenti fondamentali. Rivolgiamo quindi un appello agli adulti: unitevi a noi, imparate uno strumento, diventate parte attiva di questa tradizione. Non importa l’età o l’esperienza: i nostri maestri sono qui per aiutarvi. È un’occasione per dare forza a una delle associazioni più importanti di Isola del Giglio e per assicurarci che le nostre melodie non smettano mai di risuonare. Non vogliamo nemmeno immaginare l’isola senza la sua Banda musicale: significherebbe perdere un bel pezzo della nostra identità. Insieme, possiamo mantenerla viva".

Insomma, nuovi musicisti della banda cercansi, per mantenere viva la tradizione isolana.