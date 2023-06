Balla nudo sulle auto e le danneggia, caos in via Aldo Moro

Caos ieri mattina in via Aldo Moro. E’ stato un lettore del nostro giornale a raccontare quello che gli abitanti di quella zona di Massa Marittima stanno vivendo ormai da troppo tempo: in pratica un uomo di origine marocchina è stato visto nudo in strada e ha iniziato a dare in escandescenze. L’uomo si è scatenato sul alcune auto parcheggiate sfondando il cruscotto a colpi di sasso e ballando sul cofano. Chi ha assistito alla scena ha chiamato le forze dell’ordine che sono intervenute immediatamente. L’uomo, in evidente stato di alterazione, è stato trasportato prima al Misericordia per accertamenti e poi è stato denunciato. Una situazione questa che succede ormai troppo spesso: "Siamo esasperati – ha raccontato il lettore de La Nazione –. Questo soggetto spesso compie cose del genere. La situazione ormai è diventata complicata, anche perché ci sono delle persone poco raccomandabili in questa zona. Adesso abbiamo paura anche ad uscire di casa".