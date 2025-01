Balestro, le nomine. Beatrice Bini diventa. Capitano del Popolo

MASSA MARITTIMADopo la tornata elettorale, che ha visto coinvolto il popolo dei Terzieri, e dalle urne sono usciti i componenti dei Seggi di Borgo, Cittannuova e Cittavvecchia, dopo le estenuanti trattative per arrivare alla composizione del nuovo Magistrato, che per tre anni è chiamato a guidare la vita delle balestre ecco che il mondo storico folkloristico del Balestro ha ufficialmente, il suo nuovo Governo. Dalle contrattazioni questa la composizione del massimo organo alla guida delle sedi che dividono la città.

Rettore, massima espressione, è stato nominato Stefano Martinozzi, con Andrea Vinciarelli che ricoprirà l’incarico di vicario amministrativo. Il ruolo di cancelliere sarà ricoperto da Alessandro Poli, mentre il ruolo di Camarlengo tornerà a essere occupato da Silvia Bartolozzi. E poi ancora, il ruolo di Maestro di Campo sarà ricoperto da Alessandro Ugolini mentre il Maestro d’Armi, il capo dei Balestrieri, è stato affidato ad Emanuele Stanghellini, A capo delle bandiere ci sarà Rudi Renzi mentre a svolgere la carica di Vicario al Folclore è stato chiamato Giacomo Martini. La novità assoluta, mai in tanti anni di storia del Balestro del Girifalco, questo incarico è stato appannaggio del gentil sesso, è rappresentata da Beatrice Bini che diventa Capitano del Popolo.

Ora non resta che mettersi subito al lavoro per la preparazione della stagione con lo studio e il varo dei titoli dei due Balestri, quello di maggio dedicato a San Bernardino e quello di agosto al libero comune massetano.

I campioni massetani dovranno vedersela, invece, in un secondo momento a livello nazionale, con i tradizionali avversari di Lucca, Repubblica di San Marino, Volterra, e Pisa. In quello che è conosciuto ormai da moltissimi anni, soprattutto tra gli appassionati, come il Torneo nazionale della balestra.

Roberto Pieralli