Balestro del Girifalco, tutto pronto Si svela il Palio di Imposimato

Si scaldano i motori per il 126° Balestro del Girifalco: domani a partire dalle 17, si rinnova l’appuntamento con una delle più belle ed emozionanti rievocazioni storiche Medievali di tiro con la balestra all’italiana, presenti sul territorio nazionale. Oggi alle 11 un altro importante momento pubblico: al Palazzo dell’Abbondanza sarà presentato il Palio di questa edizione, realizzato dalla pittrice Paola Imposimato e si terrà la firma della "Carta dell’Amicizia" con la "Compagnie Des Arbalètrieres de Notre Dame de Dinant". Nel pomeriggio la festa prosegue alle 18.15 con la prima uscita del corteo storico, mentre alle 18.45 in piazza Garibaldi si terrà la lettura del bando, cui seguirà l’esibizione della compagnia Sbandieratori e Musici e l’estrazione dell’ordine di tiro dei balestrieri. Alle 20 inizieranno le cene sociali prebalestro organizzate dai Terzieri Cittavecchia, Cittanova e Borgo. Intanto all’ufficio Turistico di Massa Marittima, in piazza Garibaldi numero 10, è iniziata la prevendita dei biglietti delle tribune per assistere domani alla gara del Balestro del Girifalco. La prevendita proseguirà fino alle 12 di domani. Il costo del biglietto è di 15 euro + 1 euro di prevendita. Ridotto per i bambini fino a 12 anni a 10 euro + 1 euro di prevendita. Il giorno dell’evento, a partire dalle 15.30, aprirà la biglietteria all’ingresso di via Ximenes, sotto alla "lupa", dove sarà possibile acquistare i biglietti per la piazza (posto unico) al costo di 10 euro. In piazza il biglietto è gratis per i bambini fino a 12 anni. L’ufficio turistico è aperto tutti i giorni dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18. Solo domani chiuderà alle 12, ma le operatrici a partire dalle 15.30 saranno disponibili per le informazioni nella biglietteria aperta in via Ximenes.