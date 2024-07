Balenottera all’interno del porto. Nuota un po’ e poi riprende il largo

Atto vandalico nella notte: qualcuno ha strappato una bandiera del rione Pilarella nel piazzale delle Meraviglie. Un episodio che viene portato all’attenzione dal direttivo rossobiancoblù.

"Non è la prima volta che accade – denunciano gli esponenti del rione –. Da quando mettiamo questi addobbi, ogni anno abbiamo 4 o 5 pali con le bandiere che vengono presi di mira. A volte succede anche la sera del 14, in ogni caso anche qualche sabato sera precedente al Palio. Chiederemo che siano visionatii filmati delle telecamere di sorveglianza per individuare gli autori".

Ma al rione Pilarella ad essere presa di mira è anche la sede in via del Molo. "Non è, appunto, l’unico tipo di atti vandalici che subiamo – proseguono dal rione –. C’è chi si diverte a sputare sulla nostra vetrata: evidentemente c’è chi non ha idea di cosa rappresenti il Palio. Di fronte a certi atteggiamenti, però, non possiamo far finta di nulla: oggi è capitato a noi, domani può capitare a un altro rione, e non è giusto che ci si comporti in questo modo. Dietro un addobbo rionale c’è il lavoro di persone che dedicano il proprio tempo per dare un servizio di abbellimento alla comunità. È giunto il momento che certi comportamenti vengano messi all’attenzione di chi di dovere. Un rione viene colorato per il bene comune. È giusto che chi non capisce tutto ciò venga portato sulla retta via, se vuole stare nella nostra stessa comunità".

E non si tratta, purtroppo, del primo atto vandalico registrato negli anni riguardo gli addobbi del Palio marinaro dell’Argentario e dei rioni che vi partecipano.

Andrea Capitani