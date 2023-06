Auto ribalta in un campo Grave un’anziana

Incidente, ieri mattina, nella zona di Grosseto sud sulla rampa di ingresso all’Aurelia a Grosseto sud. Un’auto è uscita di strada per cause ancora in corso di accertamento e si è ribaltata aldilà del guard rail nel campo accanto alla strada. A bordo viaggiavano madre e figlia. La donna più anziana (80 anni) è ricoverata in gravi condizioni. La donna è stata trasferita all’ospedale Misercordia di Grosseto con l’elicottero Pegaso per poi essere successivamente trasferita alle Scotte di Siena. Illesa invece la figlia che ha 58 anni. Sul posto l’automedica di Grosseto, la Misericordia di Grosseto e quella di Castiglione della Pescaia e i vigili del fuoco. Ad occuparsi dei rilievi e per stabilire la dinamica dell’incidente è arrivata la Polizia Stradale di Grosseto e Orbetello. Da quello che è stato ricostruito dagli agenti sembra che la donna abbia fatto tutto da sola e, dopo aver colpito e sfondato il guardrail, l’auto abbia finito la sua corsa ribaltandosi nel campo.