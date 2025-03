Auto fuori strada, due feriti

MAGLIANO IN TOSCANA

Due giovani di 19 anni sono rimasti feriti in un incidente accaduto dopo le tre della notte tra venerdì e ieri. Sulla strada per Cupi. Il conducente alla guida ha perso il controllo, sbandando per poi finire contro un albero. L’auto si è ribaltata. Sul posto sono intervenuti ambulanze della Croce rossa di Grosseto e della Misericordia, il cui personale ha prestato le prime cure ai giovani feriti, uno dei quali in maniera grave. Sul posto anche l’automedica 118, carabinieri e Vigili del fuoco.