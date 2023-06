Auto contromano Scontro sull’Aurelia Donna in gravi condizioni

Incidente stradale sulla Statale Aurelia, ancora una volta nella zona di Fonteblanda.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia stradale, intorno alle 12 di ieri si sono scontrati frontalmente due veicoli, un’auto e un fuoristrada. Coinvolto anche un terzo veicolo, ma in maniera del tutto marginale. Lo scontro è accaduto sulla corsia nord, poco dopo il bivio per la Montianese.

Le conseguenze fisiche peggiori sono quelle riportate a una donna di 39 anni che viaggiava sull’auto. Dopo le prime cure ricevute sul posto dai medici del servizio di urgenza ed emergenza è stata trasferita in ambulanza del 118, all’ospedale della Misericordia di Grosseto, per un grave politrauma. Anche l’uomo (75 anni) che era alla guida del fuoristrada è rimasto ferito e trasferito nell’ospedale cittadino, ma le sue condizioni non sembravano destare particolari preoccupazioni.

La centrale del "118" aveva inviato anche Pegaso, oltre a tre ambulanze della Misericordia (che hanno preso in cura l’uomo) e della Croce rossa italiana (che hanno invece soccorso la donna).

L’Aurelia è rimasta bloccata a lungo, fino alle prime ore del pomeriggio, e il traffico è stato deviato su percorsi alternativi per consetire la rimozione dei veicoli e la messa in sicurezza della carreggiata. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Chi procedeva verso Grosseto è stato fatto deviare sulla Montianese per poi rientrare sulla Statale più a nord.

Stando ai primi accertamenti effettuati dalla pattuglia della Polizia stradale, sembra che uno dei due veicoli stesse viaggiando nel senso opposto di marcia e l’altro veicolo non è riuscito ad evitare l’impatto. Coinvolto anche un pullman sul quale, per fortuna, non si trovavano passeggeri.

Un altro incidente – ma questo senza conseguenze fisiche di rilievo, per fortuna – è accaduto poi intorno alle 17 alle porte della città, all’incrocio tra via Aurelia Nord e via Topazio.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia municipale si sono scontrate due auto e anche in questo caso la circolazione ha subito rallentamenti.