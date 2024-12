Auto con contrassegno disabili presa di mira dai vandali

Auto che espone il contrassegno dei disabili presa di mira, da giorni, nel centro storico. Una famiglia, stanca di vedere la propria auto danneggiata con un chiodo o con una chiave ha sporto denuncia alla Polizia municipale. I proprietari di un’auto, fra quelle prese di mira, raccontano come questa sia stata a più riprese colpita, forse perché esponeva il tagliando dei disabili, in più zone del paese. Un’auto parcheggiata, proprio per evitare ripetuti danneggiamenti, in più vie. Ma anche altre auto avrebbero subìto danneggiamenti. Sembra di escludere, alla luce di quanto è stato raccontato, che non si tratti di una rivendicazione personale proprio perché anche altre vetture sono state prese di mira.

La zona interessata è sottoposta al controllo delle telecamere che, oltre al controllo del traffico, potrebbero fornire informazioni utili sugli autori di questi atti vandalici, che destano preoccupazione tra i cittadini massetani.

R.P.