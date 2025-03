Aurora Bellini morta sul traghetto, eseguiti l’autopsia e l’esame tossicologico

Grosseto, 21 marzo 2025 – È stata eseguita presso l’ospedale di Nocera Inferiore, in provincia di Salerno, l’autopsia sul corpo di Aurora Bellini, la studentessa di 19 anni della provincia di Grosseto morta mentre era in gita scolastica a bordo di una nave partita da Napoli e diretta a Palermo.

Accertamenti e primo soccorso

Il decesso, secondo quanto appreso, sarebbe avvenuto dopo la serata che la giovane avrebbe trascorso con gli amici nella discoteca della nave e ora c'è attesa per l'esito degli accertamenti che prevedevano, tra gli altri, anche l'esame tossicologico.

Come reso noto dal padre, Aurora non era affetta da alcuna patologia. Gli accertamenti disposti dalla procura di Torre Annunziata, sono stati eseguiti, per rogatoria, sotto il coordinamento della procura di Nocera Inferiore. Dopo il malore fatale alla 19enne – trovata da alcuni compagni priva di sensi nel bagno della cabina che condivideva con altre studentesse – sono scattati i soccorso, il medico di bordo ha cercato di rianimarla e nel frattempo il traghetto, che si trovava a quaranta miglia da Capri, è stato raggiunto dalla motovedetta della Capitaneria di porto che poi ha trasferito la giovane verso Sorrento.

Ipotesi sulle cause del decesso

L’ipotesi principale è che la morte sia avvenuta per cause naturali e che a stroncare la giovane Aurora sia stato un infarto, evento raro in ragazzi di questa età ma comunque drammaticamente possibile. In ogni caso la procura ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti.