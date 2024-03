Aurelia Antica. Una galleria versione Wwf

Il colpo d’occhio è immediato, non lascia inganni. Non quel museo del celebre film ‘Una notte al museo’, ma la galleria dell’Aurelia Antica. Centoquarantaquattro animali sono arrivati ed hanno invaso il centro commerciale. Non sono di cera, bensì di peluche. Difficile non pensare che la notte, una volta spenti gli interruttori, si animino come nel film.

"Animals - Conoscere gli animali, rispettandoli" è l’evento libero e gratuito organizzato da Aurelia Antica shopping Center in collaborazione con il Wwf e il patrocinio del Comune di Grosseto, inaugurato ieri e che rimarrà allestito fino al 2 aprile. Sono otto gli habitat ricostruiti, tra cui le aree fattoria, dei volatili, dei rettili, della foresta, Oceania, Savana, Giungla-Asia e Poli. Inoltre c’è un’area accoglienza per fornire ai più piccoli la tenuta da esploratore. Si troverà anche un oceano in 3D per ‘nuotare’ alla scoperta degli abissi con visori tridimensionali.

La prima giornata si è aperta con alcune scolaresche dell’Istituto comprensivo 5. Niente museo e guardiano, ma l’esposizione ha il suo Ben Stiller rappresenttao da uno zoologo a disposizione delle scuole tutte le mattine da lunedì al venerdì e nelle giornate di sabato e domenica per chi vorrà conoscere il mondo degli animali. I partecipanti riceveranno l’attestato di "Sostenitore della natura" e la scuola che avrà coinvolto il maggior numero di bambini avrà una donazione dal Centro commerciale.

"Sarà – afferma la responsabile marketing e comunicazione di Aurelia Antica, Martina Guadalti – intrattenimento ed educazione di nuove generazioni verso il rispetto dell’ambiente e degli animali, partendo dal gioco. Ci sarà una giornata extra per la Festa del papà, dalle 16 alle 19, con lo zoologo. Vogliamo sensibilizzare i piccoli, e gli adulti".

"L’obiettivo – spiega lo zoologo Stefano Portaluri – è di far conoscere alcune specie mai viste". Di sicuro fino al 2 aprile Grosseto saprà che, se durante la notte sentirà ruggire o barrire forse non sarà un sogno ma qualche peluche che si animerà, consapevole che dopo qualche ora l’incantesimo svanirà.

Maria Vittoria Gaviano