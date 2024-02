Attività speciale nell’asilo del Sacro Cuore. I bambini fanno nascere i pulcini

Capire quanto sia importante prendersi cura di qualcosa per arrivare a comprendere il valore del rispetto, sotto ogni sua forma e verso qualsiasi situazione. Sono questi i principali obiettivi di una particolare iniziativa che ha preso il via nell’asilo del Sacro Cuore, in viale della Pace, dove i bambini si stanno prendendo cura di 24 uova di varie specie di gallina sistemate all’interno di una speciale incubatrice in attesa della schiusa. Gli stessi bambini dovranno poi prendersi cura dei pulcini fino a quando dovranno trovare una sistemazione più consona.

L’iniziativa nasce grazie ad uno specifico progetto del "Country Paradise" finanziato dalla Chiesa Valdese che consente al personale del centro grossetano di recupero e cura degli animali di attivare collaborazioni con le scuole, fra le quali – appunto – l’asilo del Sacro Cuore dove le maestre, fra le molteplici attività già portate avanti, hanno voluto inserire anche questa che appare in grado di sensibilizzare i bambini verso la cura e il rispetto degli altri, iniziando da un’esperienza che a loro sembrerà soprattutto un gioco e che, in realtà, potrà insegnare molto.

La schiusa delle uova è attesa entro la fine della prima settimana di marzo e sono diverse le razze di galline "rappresentate" nelle 24 uova adesso nell’incubatrice. Arrivano tutte dal "Country Paradise" dove è stato realizzato un vero e proprio "Villaggio delle galline" dove sono ospitate 40 diverse razze, fra le quali le "Morosetas" (che non hanno le piume, ma il pelo), le "Cemani" (che sono tutte completamente nere) e le "Fenix" (il cui gallo ha una coda che può raggiungere il metro e mezzo di lunghezza).

Luca Mantiglioni