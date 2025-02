Atti vandalici nella biblioteca. Sindaca furiosa

"Un atto di vandalismo inspiegabile, che ci amareggia perché mostra la mancanza di educazione civica nella nostra società e nelle famiglie. Un episodio del genere, in un periodo dell’anno che non è di boom turistico, ci deve far riflettere sul fatto che non possiamo incolpare sempre chi viene da fuori perché probabilmente sono proprio i nostri figli, i nostri ragazzi, le persone che abitano a Castiglione della Pescaia che arrecano danni al proprio territorio".

È decisa la sindaca Elena Nappi nei provvedimenti da prendere a seguito dell’atto di vandalismo che nella notte ha portato al danneggiamento delle arcate della biblioteca comunale "Italo Calvino".

Il Comune, che sta già visionando le telecamere posizionate nella zona per controllare i movimenti avvenuti nelle notti di sabato e di domenica, ha sporto denuncia contro ignoti per danneggiamento della cosa pubblica.

"Sono queste le cose che ci fanno male – dice ancora la sindaca Elena Nappi –, che fanno male ad un piccolo paese come il nostro che in questo periodo dell’anno ed in un finesettimana di pioggia è sicuramente frequentato solo dai suoi abitanti, e proprio questo mi amareggia ancora di più. Ci lamentiamo continuamente di essere inondati da regole, leggi e sanzioni ma poi non siamo in grado di attuare comportamenti civili e corretti nei confronti del nostro paese. Saremo mai in grado di essere rispettosi di noi stessi? La denuncia e la visione delle telecamere non so che risultati ci daranno, ma chiunque sia stato deve sapere che monitoreremo sempre più attentamente".