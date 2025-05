Atlante Grosseto in finale playoff A2: vittoria sofferta contro il Russi

FUtsal russi

4

atlante

5

FUTSAL RUSSI: Pecoraro, Spadoni, Navarro, Persico, Giurioli, Lazzarini, Hernandez, Furunaj, Cianciulli, Masetti, Babini, Sposato.

ATLANTE GROSSETO: Solosi, Vasile, Baluardi, Galletti, Gianneschi, Mariani, Jonas, Polino, Telesca, Mesa, Beltrami, Tamberi.

Reti: Vasile, 2 Hernandez, 3 Mesa, Cianciulli, Beltrami, Mariani.

L’Atlante Grosseto si qualifica per la finale playoff di A2 di calcio a 5 di Cesena. I biancorossi hanno vinto anche gara 2 della semifinale, per 5-4, sul campo del Russi, in provincia di Ravenna, al termine dei tempi supplementari.

Grande prestazione dei ragazzi biancorossi che hanno giocato in maniera intelligente. Atlante avanti 1-0 con Vasile, ma che poi va sotto 2-1 e poi 3-1 nel giro di un minuto per una serie di cali di concentrazione, subendo i gol di Persico e la doppietta di Hernandez. Atlante che incassa il colpo psicologico, rischiando di incassare anche il quarto gol, ma Solosi si immola. Atlante totalmente in confusione, in un momento davvero di difficoltà, merito del Russi che pressa bene, ma non sfrutta adeguatamente alcuni errori dei grossetani.

Miracolo di Solosi nel finale su Spadoni e primo tempo chiuso 3-1 per il Russi. Ad inizio ripresa Meza segna il gol del 3-2 su uno schema su punizione ed accorcia. Polino si fa espellere al 10’ della ripresa e l’Atlante resta uno in meno per due minuti. Russi che riesce a segnare il 4-2 con Cianciulli dopo tanto spingere.

A tre minuti dalla fine l’Atlante fallisce un tiro libero con Beltrami. Sfida che va così ai supplementari con Solosi subito sugli scudi, immolandosi davanti ad Hernandez. A due minuti dalla fine l’Atlante mette il portiere di movimento e trova il gol del 4-3 con Mariani. Anche il Russi allora mette il portiere di movimento.

L’Atlante recupera palla ad un minuto e mezzo dalla fine e segna a porta vuota il 4-4 con Mesa che poi timbra anche il quinto gol.