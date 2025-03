Atlante facile sul Futsal. Blindato il quarto posto

CALCIO A 5L’Atlante Grosseto fa il proprio compito ed al ’Palabombonera’ batte per 2-0 il fanalino di coda Futsal Pontedera blindando il quarto posto in classifica a quota 29 punti. Grossetani vincenti col minimo sforzo nella diciannovesima giornata di A2 di calcio a 5. Successo non roboante, come magari ci si poteva aspettare visto il divario in classifica, ma l’importante era prendersi i tre punti. Le reti sono state realizzate da Mariani e da un autorete della squadra ospite. Tre punti importantissimi per la formazione maremmana che arrivano dopo aver osservato il turno di riposo. I grossetani hanno gestito l’incontro, facendo spesso girare a vuoto la formazione ospite che si è presentata a Grosseto molto chiusa, per provare a difendersi per poi colpire in contropiede. I grossetani però non si sono fatti sorprendere ed hanno colpito al momento giusto, affondando una formazione che aveva bisogno di punti per la salvezza. Adesso però la formazione di Olanda dovrà concentrarsi e focalizzare la testa alla trasferta di sabato prossimo, per la partita importantissima contro l’Imolese, squadra che insegue i biancorossi distanti tre punti, ma gli emiliani hanno una gara in più. Al termine del campionato mancano adesso tre giornate ed i biancorossi dovranno provare il tutto per tutto per accedere ai playoff.

La classifica: Real Fabrica Roma 47, Futsal Russi 39, Montebianco Prato C5 30, Atlante Grosseto 29, Buldog Lucrezia 28, Imolese 26, Grifoni 24, New Real Rieti 22, Kappabi Potenza Picena 14, Audax Senigallia 10, Futsal Pontedera 10.