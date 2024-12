"Asl allo sbando senza il direttore generale"

All’Asl Toscana Sud-est manca il direttore generale e il deputato grossetano di Fratelli d’Italia, Fabrizio Rossi, preoccupato, sbotta. "È mai possibile – dice – che a distanza di tre mesi dall’uscita di scena del direttore D’Urso, e da oltre due settimane dal mio sollecito per nominare il suo successore alla guida dell’Asl toscana sudest, il governatore Giani e il prode assessore alla salute Bezzini non abbiano trovato il successore? Cosa impedisce a Giani e Bezzini di nominare un direttore generale?". Poi Rossi prosegue. "C’’è una situazione drammatica nella sanità toscana: medici, infermieri, Oss sono in fuga verso altre regioni. C’è un buco nei bilanci della sanità, come ricorda la Corte dei Conti, senza dimenticare che mancano le risorse anche per gestire la quotidianità degli ospedali".