Asfaltatura delle strade. Lavori da 600mila euro

Seicentomila euro per l’asfaltatura delle strade del territorio comunale. "Il primo stralcio del progetto, di importo pari a 200 mila euro, inizierà a maggio e prevede il rifacimento dell’asfalto a Bagno di Gavorrano nel tratto di via Marconi, dal semaforo fino a piazza Primo Maggio, un tratto di via della Pirite e nelle arterie de I Forni. Oltre al manto stradale, è previsto anche il rifacimento della segnaletica sia orizzontale che verticale. "Parallelamente ai lavori del primo stralcio – dicono dal Comune –l’Aamministrazione sta interloquendo con le aziende fornitrici di gas e elettricità, con Acquedotto e con Open Fiber affinché si proceda al puntuale e pieno ripristino, di loro competenza, per le pregresse manomissioni di suolo pubblico. Il rifacimento degli asfalti, aggiungono dal Comune, non è solo una questione estetica, ma un investimento fondamentale per la sicurezza stradale".

Roberto Pieralli