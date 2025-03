Artemare assegna il famoso blazer a Patrizia Rechichi

MONTE ARGENTARIOPer la Giornata internazionale della donna il blazer di Artemare Club a Patrizia Rechichi. Anche quest’anno Artemare Club ha onorato le donne nella giornata mondiale dedicata, "vestendo" un’altra titolata del territorio con l’ambito blazer del sodalizio. Si tratta di Patrizia Rechichi (foto), presidente della nota associazione di Porto Ercole "Girotondo", la 28esima donna che dal’8 marzo indossa la giacca da "yachtwoman" con il guidone dell’associazione ed è stata festeggiata dal comandante Daniele Busetto nella sede di Artemare Club nel Corso di Porto Santo Stefano, "con fiori e l’ottimo cibo del ristorante Sfizio 2.0 attaccato al sodalizio di Raffaele Consolandi – fa sapere il comandante Daniele Busetto –. Patrizia Rechichi, studi classici, è mamma di due bravi figli, un maschio e una femmina, tutti e due laureati, ed è nonna. Ha conseguito il diploma di Counselor all’istituto Prepos, molto utile per il suo impegno con i bambini. È da anni presidente dell’associazione Girotondo, attivissima a favore dei piccoli. Patrizia è molto conosciuta anche per la sua arte pittorica e la sua tavolozza è visibile tra le tante della collezione in mostra permanente ad Artemare Club. Bravissima anche nella recitazione, fa parte di una compagnia teatrale del territorio e infine ha un passato di balli caraibici e anche di tango argentino".