Arte itinerante Mostre nelle vie e cicloturismo

Cicloturismo ed arte, un connubio che non passerà inosservato nel centro storico di Orbetello fino a domenica 18 quando, grazie ad un’iniziativa del Centro commerciale naturale, le vie lagunari si trasformeranno in una grande galleria dove sarà possibile ammirare le opere sia di artisti di fama internazionale che di quelli legati al territorio.

Tra questi ci sarà Juri Corti, pittore, burattinaio, fotografo, ma anche scenografo ed attore che esporrà all’interno de La Casa del Ciclo in via Vittorio Veneto. Un artista che ha esposto in gallerie, show room, allestimenti e aree archeologiche e monumentali, che ha recitato a teatro, nei festival, in scuole e laboratori di arte drammatica. Svolgendo anche un’intensa attività artistica in campo pittorico, esponendo le proprie opere in una serie di mostre personali, allestimenti e spettacoli per il mondo dell’infanzia, allestimenti e scenografie legate al food, eventi d’arte e serate Aperitiv Art.

"L’idea di poter fare un’esposizione è nata la scorsa estate parlando con Riccardo Mandragora, uno dei due fratelli titolari che insieme portano avanti una tradizione familiare iniziata nel lontano 1937 dal loro nonno con i fratelli – spiega Juri Corti – le opere che verranno esposte sono di piccole dimensioni raffiguranti immagini legate al ciclismo nei vari momenti di una competizione o di una passeggiata, cercando di raffigurare i vari passaggi evolutivi della bicicletta, da quella storica con i freni a bacchetta fino ad arrivare alle più tecnologiche dotate di batteria. La bicicletta mi ha sempre dato una sensazione di libertà e di aggregazione per riprendere quel senso di partecipazione e condivisione del territorio dove senza fretta si possa godere di questo meraviglioso ambiente naturale".

Al termine della manifestazione sarà organizzato un Art-Bike Tour, ovvero una passeggiata in bicicletta con una simpatica particolarità: le opere di Corti saranno allestite sopra le biciclette, dando vita di fatto a una mostra d’arte itinerante.

Sabino Zuppa