Arriva il primo ecocompattatore per i rifiuti

Sarà inaugurato lunedì alle 10, il nuovo eco-compattatore pubblico installato dal Comune di Massa Marittima. Si tratta di un ulteriore possibilità che viene messa a disposizione dei cittadini per smaltire correttamente le bottiglie in plastica Pet. L’eco-compattatore è stato posizionato nel capoluogo, in viale Martiri della Niccioleta, angolo via Gattoli, davanti alla casina dell’acqua. Se il sistema riscontrerà l’apprezzamento e la collaborazione dei cittadini, l’intenzione del Comune è quella di installarne altri sul territorio, magari anche nelle frazioni più abitate. All’inaugurazione sarà presente il consorzio Coripet che ha fornito l’eco-compattatore e si occuperà della gestione. Nell’occasione sarà illustrato ai presenti il funzionamento della macchina. "L’obiettivo dell’amministrazione comunale di Massa Marittima – spiega Ivan Terrosiassessore comunale all’ambiente e alla transizione ecologica - è quello di coinvolgere al massimo i cittadini in un processo di partecipazione all’economia circolare, riciclando la plastica. L’eco-compattatore avrà un effetto positivo sui quantitativi di plastica raccolti, e quindi sull’ambiente, contribuendo a far crescere ulteriormente la percentuale di differenziata, che nel nostro comune sta salendo, grazie alle scelte fatte dall’amministrazione comunale sulla riorganizzazione del sistema di raccolta dei rifiuti e grazie alle azioni di sensibilizzazione che stiamo portando avanti". Inoltre, è previsto un sistema premiante: consente infatti ai cittadini di accumulare un punto per ogni bottiglia riciclata. I punti si trasformeranno in sconti per nuovi acquisti nei negozi convenzionati. A tal proposito l’amministrazione comunale coinvolgerà nel progetto alcuni negozi di vicinato che entrando nel circuito ‘Coripet ti Premia’ potranno accettare i punti raccolti dai cittadini e applicare sconti.