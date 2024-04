Semina il panico al centro commerciale: danneggiato negozio, commessa in ospedale

Grosseto, 26 aprile 2024 – Paura al centro commerciale Marema’ a Grosseto, nella mattina di venerdì 26 aprile. Una persona in stato confusionale ha seminato il panico tra i negozi. Erano circa le dieci quando l’uomo ha iniziato a urlare, correre e quindi danneggiare gli arredi di un negozio di telefonia.

Sono stati gli stessi negozianti e i clienti in quel momento nel centro commerciale a chiamare le forze dell’ordine. Sono intervenuti i carabinieri. Che alla fine sono riusciti a bloccare l’uomo, di origini straniere. Che è stato arrestato e portato in caserma. Una commessa, in stato di choc, è stata accompagnata in ospedale da un’ambulanza della Misericordia di Grosseto. Le sue condizioni non sono gravi.

Sono stati comunque minuti di panico nel centro commerciale, in quel momento già affollato in un giorno prefestivo.