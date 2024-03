Argentario Mobilità, nuovo presidente. Nominata Silvia Sclano dopo le dimissioni di Luciano Serra

Si è dimesso il presidente della nuova azienda speciale del Comune "Argentario Mobilità e Ambiente". Lo scorso 20 dicembre era stato nominato il consiglio di amministrazione, con Luciano Serra come presidente e Silvia Sclano e Cecilia Costagliola consigliere. L’avvocato Serra ha però rassegnato le sue dimissioni, con il Comune che ha già nominato come nuovo presidente Silvia Sclano, precedentemente membro del consiglio di amministrazione. Il suo sostituto, che sarà affiancato a Cecilia Costagliola, sarà invece nominato in un secondo momento. Il consiglio di amministrazione è costituito da tre componenti compreso il presidente, nominati dal sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio comunale e dura in carica per il periodo di tempo corrispondente al mandato del sindaco, e i suoi membri sono rieleggibili. Come direttore era invece stato nominato nell’ultimo consiglio comunale Marco Pareti. "I rapporti con Serra sono buoni – spiega il sindaco Arturo Cerulli –, anche se c’erano delle divergenze di opinioni su come gestire l’azienda speciale. Luciano è un personaggio di alta levatura, l’azienda invece è stata istituita, almeno inizialmente, per gestire il taglio del verde, i parcheggi e tutte attività di carattere minore. Quindi di comune accordo abbiamo deciso di avvicendarlo con Silvia Sclano. Lui si occuperà di altre cose, lo riteniamo una persona importante in grado di dare una grossa mano allo sviluppo del territorio". "Vorrei sottolineare la mia stima per Luciano Serra – aggiunge la nuova presidente Silvia Sclano –. Entrambi vogliamo il bene dell’Argentario". Anche il Partito Democratico di Monte Argentario interviene sulla questione. "Il super presidente della nuova municipalizzata si è dimesso – dicono – ed è stato nominato un nuovo presidente del consiglio di amministrazione. La surroga del nuovo consigliere è rinviata e quindi sarà fatta senza fretta. Non è un buon biglietto da visita per la nuova società perdere pezzi da prima di iniziare a lavorare. Chi sarà il nuovo consigliere e con quale criterio sarà scelto? Siamo certi che il nome sarà proposto dopo una verifica della solidità della maggioranza. I giochi di piazza si confermano meno divertenti dei giochi di palazzo, per la nostra giunta".

Andrea Capitani