Arena "Katyna Ranieri". La grande cantante celebrata a Follonica

Katyna Ranieri, la follonichese che cantò alla notte degli Oscar, sarà la protagonista del sabato nel Golfo: a lei sarà dedicata l’Arena spettacoli del parco Centrale di Follonica e in suo ricordo verrà organizzato un pomeriggio di parole e musica al Teatro Fonderia Leopolda con tanti e tante ospiti. L’evento fa parte dei festeggiamenti del centesimo anniversario del Comune di Follonica ed è stato organizzato in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. L’appuntamento è alle 16 al parco Centrale per l’intitolazione dell’arena. Ad introdurre l’argomento saranno il sindaco Andrea Benini, l’assessore Francesco Ciompi e la presidente della commissione per la Parità di genere, Chiara Marchetti. Alle 17.30 si accenderanno le luci sul palco del Teatro Fonderia Leopolda, dove l’attrice Benedetta Rustici coordinerà un talk dal titolo "Katyna Ranieri, la follonichese che cantò agli Oscar". Il pomeriggio si concluderà con l’omaggio musicale di Valentina Toni (Valentina Toni quintet) a Katyna Ranieri, accompagnata da Raffaele Pallozzi (pianoforte), Gianni Rubolino (sassofono), Luca Tonini (contrabbasso) e Francesco Petreni (batteria). Katyna Ranieri ha raggiunto il suo successo come cantante negli anni ‘50 e ’60 esibendosi nei più esclusivi palcoscenici italiani, dell’America latina (Messico, Cuba e Brasile) e degli Stati Uniti (New York, Los Angeles, Hollywood). Sono degli anni ’70 le sue esibizioni canore in concerti con grandi orchestre dirette dal noto compositore, e poi marito, Riz Ortolani. Un successo enorme, tanto che in tutta la storia dell’Academy Award, fino al 2021, Katyna Ranieri è stata l’unica cantante italiana che si sia mai esibita ad Hollywood in occasione della cerimonia di assegnazione degli Oscar del 1964, interpretando magistralmente la canzone "More", per la quale Riz Ortolani ricevette il Grammy.

"Katyna Ranieri rappresenta una delle espressioni artistiche italiane più note a livello internazionale – commenta il sindaco Andrea Benini – e non poteva mancare l’omaggio di Follonica a un nome così significativo del nostro panorama musicale. Celebriamo questa importante follonichese con un pomeriggio a lei dedicato. L’arena del parco Centrale, luogo simbolo del panorama musicale estivo della nostra città, non poteva non essere dedicata a lei".