Aree demaniali in vendita o in affitto

Un avviso per raccogliere le segnalazioni di soggetti interessati all’acquisizione o all’uso di aree demaniali sul territorio comunale. Si tratta di atti per predisporre la proposta di "sdemanializzazione" o "sclassifica", attivando le procedure di evidenza pubblica per l’effettiva vendita o eventuale locazione delle aree. Sono sempre più frequenti le richieste di privati che sollecitano il Comune alla sistemazione di aree che versano in stato di grave incuria, manifestando la disponibilità a farsi carico della loro manutenzione, oltre che di un eventuale utilizzo privatistico. È quindi intenzione dell’ente procedere a una ricognizione dei beni demaniali di proprietà comunale, verificando l’effettivo utilizzo rispetto allo stato dei luoghi. Si tratta perlopiù di aree che risultano classificate come appartenenti al demanio stradale comunale, ma che nella sostanza, per le loro caratteristiche, non possono più avere tale destinazione.