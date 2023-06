Arcobaleno Etrusco e d’Estate Storia, artigianato e natura Eccellenze per crescere ancora

Etruschi, storia, ma anche natura e prodotti tipici. Ieri l’Arcobaleno Etrusco, evento organizzato dal Movimento Donne di Confartigianato Imprese nel contesto degli appuntamenti "Toscana Arcobaleno d’Estate", promossi dalla Regione Toscana in collaborazione con il quotidiano La Nazione, ha animato la comunità di Pitigliano. Prima con un convegno, poi con una visita guidata al museo archeologico all’aperto ‘Alberto Manzi’ infine con un aperitivo al ristorante La Pepita, la giornata è trascorsa nello spirito delle feste "Arcobaleno d’Estate", tra stimoli, spunti di riflessione e preziose occasioni di confronto e conoscenza, il tutto senza perdere mai di vista il piacere dello stare insieme.

La sala Petruccioli ha aperto le sue porte al convegno "Identità etrusca: il valore dell’artigianato". Conduttrice dell’evento è stata Stella Bevilotti, presidente Movimento Donne Confartigianato Donne Impresa. "Questo appuntamento si inserisce nel percorso avviato dal Movimento Donne Impresa di Confartigianato Grosseto per la valorizzazione dell’identità etrusca del nostro territorio", ha ricordato Bevilotti. La presidente ha poi proseguito sottolineando il grande valore artistico degli artigiani e ricordando che in Italia 11 milioni sono proprio artigiani. Eventi come questi per Bevilotti "servono a dare un contributo alla divulgazione della cultura etrusca nel nostro territorio". Soddisfatto di aver ospitato questa giornata anche nel proprio territorio, il sindaco di Pitigliano, Giovanni Gentili. "È un evento importante che ci permette di sentirci parte di un sistema – ha ricordato –. Toscana Arcobaleno d’Estate è in grado di collegare le tante realtà della nostra Regione". Gentili ha proseguito sottolineando come gli Etruschi possono valorizzare l’economia reale: "È il caso di fare investimenti – ha ricordato – noi nel nostro piccolo ci siamo impegnati con attività di recupero e valorizzazione. Nel nostro territorio c’è ancora molto da scoprire, non è detto che nella zona del Fiora o di Poggio Buco non ci siano sorprese sottoterra".

Dopo i saluti de La Nazione, di Banca Tema e della Compagnia dei carabinieri di Pitigliano, la mattinata è proseguita con molti interventi, ognuno in grado di fornire al pubblico uno spaccato diverso delle tante forme di artigianato.

Nicola Ciuffoletti