Arcobaleno d’Estate a Castiglione ’Alla scoperta di Morricone’

Un tributo alle musiche dell’indimenticabile compositore Ennio Morricone in uno spettacolo unico che, sabato alle 20 (ingresso libero e gratuito), animerà la piazza Orto del Lilli di Castiglione della Pescaia nell’ambito della tredicesima edizione di ’Arcobaleno d’estate’. Si chiama ’Alla scoperta di Morricone’ quello che l’Ensemble symphony orchestra, diretta dal maestro Giacomo Loprieno, porterà in scena per l’evento promosso dalla Regione e dal quotidiano La Nazione, con il supporto di Toscana promozione turistica, Fondazione sistema Toscana, Vetrina Toscana e il Comune di Castiglione della Pescaia e organizzato da ’Ad Arte Spettacoli’.

"Una bellissima occasione per festeggiare l’inizio dell’estate a Castiglione della Pescaia – dice Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana –. Le note del maestro Loprieno e della sua orchestra accompagneranno il solstizio nell’appuntamento di punta di questa edizione di Arcobaleno d’estate, che coincide anche, in perfetta sintonia, con la Giornata europea della musica. Da tredici anni, come Regione e con le nostre agenzie di promozione, supportiamo La Nazione nell’organizzazione di questa rassegna che è diventata un modo per raccontare la Toscana evento dopo evento".

""E’ per noi un grande onore – dichiara la sindaca Elena Nappi – ospitare un così importante evento nella serata del 21 giugno, data che segna l’inizio dell’estate e, soprattutto, che da anni rappresenta la ’Festa della Musica’ Il prezioso arricchimento apportato dalla presenza di un concerto di grande richiamo e fascino come quello dedicato ad Ennio Morricone, eseguito da una orchestra sinfonica di alto livello e diretto da un maestro d’eccezione come Loprieno, è decisamente un riconoscimento importante che Regione Toscana e La Nazione fanno al nostro paese".

’Alla scoperta di Morricone’ non è solo un concerto, ma un percorso di parole, suggestioni e performance solistiche che guidano lo spettatore attraverso i decenni che hanno reso grande il cinema e la musica italiana e internazionale. Con 500 colonne sonore, 70 milioni di dischi venduti nel mondo, sei nomination e due Oscar vinti, tre Grammy, quattro Golden Globe e un Leone d’Oro fanno di Ennio Morricone un gigante della musica di tutti i tempi.