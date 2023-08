Apre "Toro Briaco" a Grosseto: quando la scommessa vinta arriva da lontano

"Fare impresa non è uno scherzo, sono necessari tanti ingredienti. Il primo è costituito dalle competenze, perché nel mondo dell’imprenditoria non ci si può improvvisare. La competenza sul lavoro porta ad avere coraggio, altro elemento fondamentale in quanto indispensabile per affrontare il rischio d’impresa. Caratteristiche, queste, che con piacere abbiamo riscontrato in una coppia di nostri associati che ha inaugurato un nuovo locale in località Polverosa". Così Gabriella Orlando, direttore di Confcommercio, parlando di Oxana e Andrei Silvestru, i giovani titolari di "Toro Briaco", che ha aperto da poco i battenti sulla Regionale Maremmana nel comune di Orbetello. La loro storia è una scommessa vinta con il destino, che dalla Moldavia, la loro terra di origine, li ha condotti molti anni fa in Maremma. Andrei e Oxana sono marito e moglie, e lavorano insieme nella ristorazione già da tempo. "Siamo sempre stati nella sfera della ristorazione – racconta Oxana Silvestru – Qui nella zona di Orbetello, dove viviamo, lavoravamo insieme nello stesso locale, uno in cucina e l’altro in sala, fino a quando il nostro datore di lavoro ha deciso di andare in pensione e di chiudere l’attività. Da qui, abbiamo maturato l’idea di provarci, di metterci in gioco. Siamo andati alla ricerca di un locale in zona da poter rilevare, fino a quando abbiamo trovato lo spazio che cercavamo a Polverosa, dove poi è nato il nostro ‘Toro Briaco’. Questa per noi è la prima esperienza imprenditoriale". "Toro Briaco" è una braceria, pub ed anche bar. Un locale che punta ad una clientela giovane e alle famiglie con bambini, grazie alla presenza dell’adiacente parco giochi. La proposta enogastronomica è varia e curata in particolare per la carta delle birre. E sicuramente può diventare anche un polo di attrazione per i turisti che vogliono assaggiare "la ciccia alla brace" nell’affascinante "terra dei butteri".