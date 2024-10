Apre a Massa il "Punto Digitale": "Un aiuto per tutti gli anziani"

Si fa presto a dire "competenze digitali", quando secondo l’Istat (giugno 2024) in Italia hanno competenze digitali di base solo il 59,1% dei giovani tra 16 e 24 anni, con appena il 19,4% degli adulti tra 65 e 74 anni. Il nostro Paese, infatti, è in Europa al 23° posto (su 27) per competenze digitali, 10 punti percentuali al di sotto della media Ue. "È proprio partendo da questi dati, e dalla consapevolezza che il cosiddetto "divario digitale" è particolarmente diffuso fra anziani e poveri – spiega Giorgio Romualdi, segretario di Federconsumatori Grosseto – che abbiamo attivato in collaborazione con lo Spi Cgil di Massa Marittima un "Punto Digitale" in via Ximenes. Siamo infatti fermamente convinti del fatto che acquisire competenze digitali oggi sia la precondizione per l’esercizio consapevole del diritto di cittadinanza". Il progetto del "Punto Digitale" è finanziato dalla Regione Toscana attraverso le risorse della Missione 1, Componente 1, Misura 1.7.2 del Pnrr, e ha lo scopo di accrescere le competenze digitali dei cittadini al fine di agevolare e semplificare l’accesso ai servizi della pubblica amministrazione. "Conoscenze digitali - aggiunge Romualdi - da accrescere per favorire un uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie. Gestire la propria identità digitale, Spid, Pec, Cie o quant’altro – spiega - appare sempre più importante e necessario. Per questo Federconsumatori si impegna come "facilitatore digitale", per accedere ai servizi sanitari, alla propria banca o agli enti previdenziali". L’ufficio sarà aperto nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30-12,30; e dalle 13,30 alle 17,30 nella sede dello Spi Cgil di Via Ximenes.