Appuntamento solidale dai "Pescatori". Cena e lotteria per sostenere "La Farfalla"

Il Centro degustazione "I Pescatori" di Orbetello torna ad ospitare un evento di solidaietà.

Venerdì (con inizio alle 20.30), infatti, è in programma una serata organizzata per sostenere l’attività de "La Farfalla - Cure palliative" che prevede due momenti distinti. Il primo sarà quello della cena e il secondo, invece, quello con la lotteria di beneficenza che – come premi – metterà in palio le eccellenze gastronomiche del territorio.

Il menu della cena prevede prosciutto di cefalo con formaggio caprino e pane tostato alla Francesca, filetto di cefalo affumicato con fagioli, sfumato di laguna fritto, pennette bio gratinate in forno con ragù di pescato, filetto di spigola con verdure saltate, crostata. Il costo della cena è di 30 euro a persona e per informazioni e prenotazioni è possibile inviare un messaggio WhatsApp al numero 348 - 7304272.

L’associazione "La Farfalle - Cure palliative" offre, con un servizio completamente gratuito, assistenza domiciliare e sostegno psicologico per i pazienti in fase avanzata e terminale di malattia, e ai loro familiari. L’infermiere interviene gratuitamente ed effettua le prestazioni infermieristiche in base alle indicazioni del medico.