Appuntamento con la kermesse. A Porto Ercole sta per tornare la tanto attesa "Notte dei Pirati"

La rotta è tracciata, a Porto Ercole sta per tornare la "Notte dei Pirati". L’ormai tradizionale kermesse giunge quest’anno alla sedicesima edizione e, per l’occasione, si fa in quattro. Tanti saranno infatti i giorni in cui "i bucanieri metteranno il paese a ferro e fuoco", con il Comitato Pirati che annuncia le date con un caratteristico post sui social. "Nonostante le tempeste e il mare grosso, che per poco non ci scaraventava sugli scogli – affermano – seguite da una serie di terribili bonacce, siamo riusciti a trovare l’intesa e a riorganizzarci. Abbiamo così ripreso la navigazione e tracciato la rotta giusta che ci ha portato direttamente alla pergamena, dove è stato scritto il programma della "Notte dei Pirati 2024", che si è arricchita di nuovi eventi e di straordinarie avventure". La prima di queste sarà sabato 27, con la decima edizione della Caccia al Tesoro dei Giovani Pirati, riservata agli studenti delle scuole medie ed elementari. Domenica 28 aprile toccherà invece alla prima edizione della Regata dei Giovani Corsari, una novità per la manifestazione. Si passa così a mercoledì primo maggio, quando sul fronte mare di Porto Ercole si vedrà la rappresentazione storica della conquista delle spiagge e la cattura delle dame spagnole.

Fino ad arrivare alla Notte dei Pirati vera e propria, che si terrà sabato 4 maggio. Il Comitato Pirati fa inoltre sapere che pubblicherà al più presto il programma dettagliato dell’evento, che ormai è una vera e propria tradizione. Si tratta di una manifestazione ludico-folkloristica con importanti richiami alla storia del Promontorio, che nel corso degli anni ha visto accrescere attorno a sé partecipazione e curiosità, fino ad affermarsi tra le manifestazioni di maggiore richiamo turistico. L’evento trasformerà il volto di Porto Ercole, coinvolgendo il lungomare e le sue caratteristiche spiaggette, le attività commerciali e tanti figuranti, rendendolo più pittoresco e misterioso. Addobbi, scenografie, costumi e coreografie assicurano a ogni edizione nuovi motivi di divertimento e spettacolo per i "pirati", che si dividono in ciurme in occasione della sfilata e dello sbarco, e gli spettatori. Fervono dunque i preparativi e in molti sono già in fibrillazione: lo scorso anno è stato un successo di pubblico e, anche per questa edizione, l’attesa è tanta.

Andrea Capitani