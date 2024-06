Appuntamento a Villa Elena Maria. Musica, degustazione e solidarietà

Il primo compleanno è sempre un po’ speciale, ma quello di "Villa Elena Maria" lo sarà ancor di più. Domani dalle 19.30, infatti, "La Farfalla Cure palliative Odv" e "Fondazione Villa Elena Maria Onlus" organizzano l’apericena nella sede di via Cimabue 115 per festeggiare il primo anno dall’inaugurazione della struttura e per raccogliere fondi (la partecipazione alla serata sarà ad offerta libera) da destinare ai lavori di completamento del giardino di Villa Elena Maria.

"La serata – si spiega – sarà però anche l’occasione per fare il bilancio dei primi progetti realizzati e di quelli già programmati e di prossima realizzazione".

Per poter partecipare è necessario però prenotare inviando un messaggio WhatsApp al numero 348 - 8420895. oppure telefonando allo 0564 - 450294 o, ancora, inviando una mail all’indirizzo [email protected]). La serata è stata realizzata grazie al contributo di Banca Tema, di Novair e di Elettromare di Gabriele Fusini. La degustazione delle eccellenze enogastronomiche e vitivinicole è a cura delle aziende Cantina Vignaioli Scansano, Consorzio Tutela Vini Maremma Toscana, Contini 1898, Corsini Dolci e Biscotti, Frantoio Franci, Il Fiorino, La Cura az. Vitivinicola, Macelleria La Ganga, Pizzeria Yellow dei F.lli Abbruzzese, Salumi Subissati e la partecipazione del team Castelli Bimby Vorwerk. Il servizio vini è effettuato dai Sommelier Ais che presteranno la loro opera in forma totalmente gratuita. Durante la serata verrà effettuata una lotteria di cui il primo premio sarà un capo di alta sartoria offerto da Toscano. La musica di Rosalba Sonori, Katia Fini ed Elisabetta Cima allieterà la serata.