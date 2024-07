Approvato in Consiglio comunale l’adeguamento al piano del porto

ORBETELLO

Vertice sulla situazione della Laguna. Per lo stato attuale della Laguna non sono sorte particolari novità rispetto alle ultime due relazioni presentate alla popolazione direttamente dal sindaco, Andrea Casamenti. "La situazione – spiega lo stesso primo cittadino – si sta evolvendo sotto la guida del maestrale, con le stesse masse anossiche descritte mercoledì che si stanno muovendo lentamente da ponente verso levante".

Il sindaco Casamenti si è anche incontrato ieri mattina, per fare il punto della situazione, con la commissione tecnico-scientifica composta da esperti di Ministero, Comune, Provincia e Rregione. "Sussistono zone in equilibrio con ossigeno maggiore di 3mg/l, sparse per la laguna di ponente – prosegue –. Mentre la metà est della laguna di levante rimane in buone condizioni".

"Il Comitato tecnico scientifico ieri mattina – spiega il sindaco Casamenti – in Comune nella sede di Piazza Plebiscito, ha esaminato le varie relazioni tecniche e si è aggiornato a venerdì prossimo per una nuova riunione". La colorazione della Laguna di ponente rimane biancastra in quasi tutto il bacino a causa della forte assenza di ossigeno e della conseguente anossia.

La speranza è che il cambiamento del meteo previsto per domani sera, con abbassamento delle temperature e possibili piogge, contribuisca a migliorare la situazione riducendo l’emergenza. Intanto le pompe idrovore continuano a funzionare per il ricambio dell’acqua.

Michele Casalini