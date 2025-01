Approvato il bilancio: "Grazie a tutti"

Approvato il bilancio di previsione. L’approvazione avvenuta entro il 31 dicembre consentirà all’ente di essere già operativo sin dal primo giorno dell’anno. È un fatto importante che non era accaduto negli ultimi quindici anni. "Per questo ringraziamo i consiglieri, gli uffici e i dipendenti, perché il bilancio è un atto trasversale dell’intera amministrazione – dice il sindaco Armando Schiaffino –. Questo importante atto finanziario consentirà di programmare con maggiore precisione gli interventi sul territorio e di garantire la continuità dei servizi ai cittadini. Si tratta di un bilancio prudente, ma che comunque conferma l’attuale livello dei servizi lasciando invariate tasse, imposte e tariffe, nonostante siano sempre più scarsi i trasferimenti dal governo nazionale. Il bilancio si conferma solido e in equilibrio".