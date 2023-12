Approvato il bilancio comunale: "Azzerato il debito pubblico. Raggiunto un gran risultato"

In un clima abbastanza caldo, in contrapposizione a quello che si dovrebbe invece vivere in questi giorni, in occasione delle festività natalizie e condizionato dalle prossime elezioni amministrative (giugno 2024) a Castel del Piano si è svolto il consiglio comunale. Consiglio che prevedeva tra gli altri punti anche l’approvazione del bilancio di previsione 2024 – 2026. Bilancio che dopo un’accesa discussione, ha visto il voto favorevole della maggioranza, mentre quello contrario della minoranza.

"E’ un bilancio che prevede una lunga serie di argomentazioni – commenta Luciano Giglioni (nella foto), assessore al bilancio –. E’ però doveroso ricordare che a inizio del nostro mandato, il debito a carico del Comune relativo a mutui contratti negli anni passati dalle precedenti amministrazioni superava i 2 milioni. Oggi, dopo anni di ammortamento ed estinzioni anticipate è stato portato a un euro. Questo porta ad avere più disponibilità finanziarie, impegnate sulla spesa corrente. Questo mi permetto di dire che è il primo importante risultato raggiunto".

Giglioni ricorda un altro passaggio importante che ha tenuto bloccata l’amministrazione comunale, cioè la gestione dello stadio. "Nei prossimi giorni assegneremo la gestione dello stadio – prosegue – all’associazione Aldobrandesca Neania, società nata dalla fusione tra quella arcidossina e quella di Castel del Piano, insieme a un contributo di 25mila euro". "Per quanto riguarda le opere pubbliche – dice poi Giglioni –, oltre al recupero della torre dell’orologio è previsto il secondo stralcio della riqualificazione del cimitero di Castel del Piano che garantirà la regimazione concreta delle acque e la costruzione di loculi e ossari. Interventi anche ai cimiteri di Montenero d’Orcia e Montegiovi. Si tratta di un’opera continua e onerosa che ha dato nuovamente dignità ai cimiteri del capoluogo e delle frazioni".

È previsto inoltre di portare a completamente la rigenerazione del Piazzone. "Inseriremo nuove panchine in peperino e asfalteremo l’anello perimetrale – conclude –. Abbiamo comunque garantito un pareggio finanziario complessivo per la competenza e un positivo avanzo di amministrazione".

Nicola Ciuffoletti