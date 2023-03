"Aperitivo letterario" C’è "Dna Chef" di Roberta Lepri

L’aperitivo letterario torna al Polo culturale Le Clarisse di Fondazione Grosseto Cultura con Roberta Lepri e il suo ultimo romanzo "Dna Chef" edito da Voland. L’appuntamento con la rassegna organizzata in collaborazione con l’associazione "Letteratura e dintorni", che rientra fra le iniziative del progetto "Grosseto Città che legge", è oggi alle 18.30 nella Chiesa dei Bigi. A condurre la presentazione sarà la giornalista Francesca Ciardiello. Il biglietto d’ingresso costa 5 euro e comprende una degustazione di vini della Fattoria San Felo e la visita al Museo Collezione Gianfranco Luzzetti. "Dna chef" racconta la storia di Guido Nocentini. Guido sa di essere destinato a diventare un grande chef: il nonno Giovanni, cuoco fiorentino confinato alle Tremiti durante il fascismo, è ancora ricordato dagli isolani per un piatto eccezionale, le tagliatelle al sugo di ricci, una delizia che anche il nipote propone in un rinomato ristorante londinese. Coincidenza o dna? Per eseguire le ultime volontà del padre e trovare conferma ad alcune intuizioni, Guido torna a San Domino, mentre il primo lockdown sta per abbattersi sull’isola.