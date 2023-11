Anziana accusata di stalking: chiesta perizia psichiatrica

Era andato a casa della donna per sistemarle il lampadario. Ma quella visita al domicilio dell’anziana 78enne si è trasformata in un incubo per l’uomo, un 76enne grossetano. La donna avrebbe perso la testa per l’uomo e nonostante i continui rifiuti di lui, per due anni non si è rassegnata: tanto che è stata denunciata per stalking. E ieri, durante l’udienza preliminare, il giudice Sergio Compagnucci ha disposto la perizia psichiatrica affidata al neuropsichiatra Romano Fabbrizzi. All’uomo, che frequentava il Centro anziani, era stato chiesto di fare quei piccoli interventi nell’abitazione della donna. Ma lui, nonostante le avances, non aveva alcuna intenzione di intrattenere una relazione con la donna che però si sarebbe innamorata perdutamente di lui. Tanto da tempestarlo di messaggi, anche di notte e lo seguiva ovunque, al circolo, al centro anziani, e nel bar dove andava a giocare a carte. Gli inviava addirittura dei video con offese.

Per quasi due anni, l’anziano ha dovuto subire le sue offese, le sue minacce. La moglie dell’uomo, che aveva avuto anche alcuni problemi cardiaci, non ne poteva più di essere svegliata da quei messaggi nel cuore della notte e allora ha spinto il marito a denunciare la cosa. L’uomo aveva addirittura cambiato il numero di telefono, ma per due volte la donna era riuscita a scoprire quello nuovo e a continuare con la sua ossessione: Assistito dall’avvocato Laura Pacenti, l’anziano, spinto dalla figlia che aveva fatto gli screenshot dei messaggi dell’anziana, si è alla fine convinto a rivolgersi ai carabinieri ai quali aveva presentato querela. Adesso spetterà all’esperto decidere se la donna è capace di intendere e di volere, poi seguirà la decisione di andare o meno a processo per stalking.